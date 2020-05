1/25 ©Ansa

Il calcio è in lutto, è morto Gigi Simoni, uno dei volti più noti del pallone italiano, da calciatore come da allenatore. Il tecnico emiliano allenò l'Inter di Ronaldo e nel 1998 guidò i nerazzurri alla vittoria della Coppa Uefa nella finale tutta italiana con la Lazio. Recordman di promozioni in A con la Cremonese, da giocatore vinse una Coppa Italia con il Napoli.



È morto Gigi Simoni, allenatore gentiluomo: aveva 81 anni