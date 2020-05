Gigi Simoni era quell'allenatore che si fermava in sala stampa con una eccezionale disponibilità: aveva modi da gran signore che ha portato anche all'Inter. Sopportava anche le critiche con una classe e uno stile che non veniva mai meno. Ricordo la delusione sul famoso rigore negato a Ronaldo: arrivato in tarda età a giocarsi la sua chance, la vedeva sfumare per motivi distanti dai suoi demeriti

ADDIO GIGI SIMONI, LE REAZIONI SUI SOCIAL