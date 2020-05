Gigi Simoni è un uomo cresciuto in un calcio che aveva connotati di grande umanità e semplicità, in cui il gruppo era parte fondamentale. Ha portato i suoi valori anche nell'esperienza all'Inter, in quel 1998 che i tifosi nerazzurri ricordano con molto affetto e in cui ha fatto da padre a Ronaldo, un giocatore straripante che fu guidato dall'allenatore che gli fece conoscere alla perfezione il calcio italiano

IL RICORDO DI GIGI SIMONI, LE REAZIONI SUI SOCIAL