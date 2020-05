Il 24 maggio è un giorno speciale per Napoli, che celebra il 120° anniversario della nascita di Eduardo De Filippo, nato nel 1900. Ma Napoli e il Napoli festeggiano anche il compleanno del presidente Aurelio De Laurentiis. Il club ha postato sui social una lunga clip in cui si susseguono gli auguri al Presidente, da parte dei suoi amici del mondo del calcio, del cinema e non solo. Tra loro grandi ex come il 'Pocho Lavezzi' ("Ti auguro tante belle cose e spero che possa passare una bella giornata") e lo storico capitano Marek Hamsik ("Speriamo che possa riprendere il campionato, in modo che il Napoli possa riprendersi la Champions"). Non è mancato il messaggio dell'attuale capitano azzurro, Lorenzo Insigne: "Tanti auguri di buon compleanno da parte di tutta la squadra, aspettiamo i pasticcini...". Questi gli auguri del tecnico Gennaro Gattuso: "Caro Presidente ti rivolgo un affettuoso augurio di buon compleanno, con l'auspicio che il nostro cammino sia ricco di intense emozioni azzurre da vivere e da ricordare". Gli auguri sono arrivati anche dalle stelle del cinema italiano: Carlo Verdone ha mostrato al Presidente la campagna sabina, invitandolo nella sua dimora, mentre Massimo Boldi ha intonato anche la classica canzone "Tanti auguri a te!". Messaggio di stima da parte del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha ricordato a De Laurentiis di essere "una delle poche persone libere del Paese, di non preoccuparsi di essere sempre politicamente corretto". Luigi De Magistris, sindaco della città e grande tifoso del Napoli, ha detto: "Nella speranza di ritrovarci insieme allo stadio, tanti auguri!"