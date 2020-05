Le parole del presidente dell'Assocalciatori a Sky Calcio Club: "Anche se ci sono criticità e vengono fatte notare, non significa che i giocatori non vedano l'ora di tornare a fare il loro lavoro". Poi sulla delibera della Figc: "Non ce l'aspettavamo, così si penalizzano in primis le squadre di Lega Pro" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

"Se ci sono le condizioni, i calciatori sono contenti di ripartire". Così il presidente dell’Assocalciatori, Damiano Tommasi, intervistato a Sky Calcio Club. "Criticare, non significa essere contro la ripresa – ha proseguito l’ex calciatore della Nazionale -. Temperature, viaggi e non solo: le criticità ci sono e le evidenziamo, ma la volontà è comunque di giocare nel miglior modo possibile". Sulla questione stipendi Tommasi è tornato anche sulla delibera della Figc, che potrebbe consentire alle società professionistiche di iscriversi al prossimo campionato pagando una sola mensilità entro fine agosto in attesa che si pronunci il Giudice Sportivo. "Siamo preoccupati soprattutto per la Lega Pro - ha aggiunto il numero uno dell'Aic -. Nelle riunioni precedenti non era mai uscito questo provvedimento. I giocatori di Serie C potrebbero vedere la prossima mensilità solo ad agosto e questo non può farci piacere".