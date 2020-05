In attesa del via libera per la Serie A, l'Inter di Conte si prepara per ripartire al meglio e accorciare su Juve e Lazio. L'allenatore nerazzurro è abituato alle grandi partenze. Lo stop dettato al campionato è diverso rispetto alla tradizionale pausa estiva, ma Antonio ha dimostrato in passato come iniziare (o ripartire in questo caso) col piede giusto. Vediamo i precedenti