Il campionato di Serie A potrebbe ripartire (il 13 o 20 giugno, se arriverà l'ok del governo) con i recuperi delle partite non giocate nella 25^ giornata: Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. È questa l'ipotesi al vaglio della Lega, che vorrebbe riportare in pari le squadre per numero di gare giocate

Possibile date: 13 o 20 giugno

Il nuovo orientamento sembra essere questo, pur non essendo mai stato preso in considerazione nelle tre simulazioni di calendario studiate dalla Lega fino ad oggi. Della possibilità di ricominciare con i recuperi, se ne parlerà di sicuro nelle prossime ore, quando si riunirà il Consiglio della stessa Lega. L’idea di base sarebbe quella di mettere in pari tutte le squadre, il prima possibile, per numero di incontri giocati. E il prima possibile è subito. Come data di ripresa, restano in piedi le due solite ipotesi, confermate pubblicamente anche dal ministro dello sport Spadafora: 13 e 20 giugno.

La Serie A riparte? Giovedì 28 maggio si decide

Anche se è bene ricordare che, al momento, che il campionato ricominci non è ancora certo. Si deciderà tutto giovedì, in occasione dell’incontro a Roma fra Spadafora, Federcalcio e Lega. Entro quel giorno, il Comitato Tecnico Scientifico del Governo dovrà dare il proprio parere sul nuovo protocollo per le partite. Tutto mentre la Bundesliga si appresta a consacrare se stessa e la sua visibilità esclusiva e globale attraverso Borussia Dortmund-Bayern Monaco (martedì alle 18.30 su SkySport), e la Liga spagnola si dà delle scadenze attraverso le parole del presidente Tebas. Oltre al Consiglio di Lega, novità potrebbero arrivare dal working group fra Eca, cioè l’associazione dei club europei, e Uefa. Il governo del calcio mondiale – la Fifa – sta invece per discutere di contratti. Tante sigle, tante riunioni, un solo obiettivo: ripartire. Il prima possibile.