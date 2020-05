CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI DEL 28 MAGGIO IN DIRETTA

Il portoghese si è concesso un giro in bicicletta con la sua Georgina e i figli e ha postato la foto su Instagram. I più piccoli hanno viaggiato sulle bici dalla coppia

Una gita di famiglia in bici: così Cristiano Ronaldo, insieme a Georgina Rodriguez e i quattro figli, hanno trascorso il pomeriggio. I due gemelli hanno viaggiato trainati dal portoghese, mentre la piccola Alana è stata posizionata su un apposito sediolino sulla bici della madre. Il giocatore della Juventus ha documentato tutto con una foto su Instagram.

Cristiano tra allenamenti e famiglia

Molto attivo nell'ultimo periodo sui social, CR7 ha raccontato la sua quarantena divisa tra allenamenti e famiglia, sempre circondato dai suoi bambini. Ma non manca il tempo per fare qualche "esperimento", come il taglio di capelli che ha sottoposto al giudizio dei suoi follower lo scorso mercoledì.