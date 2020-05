Rimane sempre il solito, micidiale attaccante ma non si può dire che a livello estetico Cristiano Ronaldo non ami rinnovarsi. Sono stati diversi i cambiamenti di look a cui si è sottoposto il campione portoghese nel corso degli anni. L'ultimo riguarda il taglio di capelli. Lo abbiamo visto portare i capelli corti, un po' più lunghi, addirittura mesciati. Ultimamente eravamo abituati a vederlo con un codino stile Samurai ma ora c'è stata una netta inversione di tendenza. A rivelare il nuovo taglio è stato proprio CR7 sul suo profilo Instagram: un look un po' nostalgico che ricorda gli esordi nel mondo del calcio professionistico con la maglia dello Sporting Lisbona e i primissimi anni di Manchester quando allo United, sotto la guida di Ferguson, si fece conoscere al mondo. Che ne pensate?