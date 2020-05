Una brutta notizia si abbatte sul Torino, in vista della ripresa del campionato: la squadra granata infatti rischia di dover fare a meno per tutto il finale di stagione di Daniele Baselli. Il centrocampista si è infortunato nel corso dell'ultimo allenamento e ha riportato la lesione parziale del legamento crociato. Un problema piuttosto serio, che verrà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico, il quale non esclude l'eventualità che il calciatore si debba sottoporre a intervento chirurgico. Un infortunio che si va ad aggiungere ai precedenti problemi fisici che hanno già costretto Baselli a rimanere fuori per quasi due mesi tra dicembre e febbraio. Longo potrebbe dunque aver perso una pedina molto importante, in una corsa alla salvezza che si prospetta davvero interessante. Una stagione travagliata sia per il club che per lo stesso calciatore, nella quale Baselli ha collezionato 16 presenze con 2 gol e che rischia purtroppo di essersi conclusa anzitempo.