Anche il capitano della Juventus è intervenuto per commentare la morte di George Floyd: "Come potrei spiegare alle mie figlie quello che è successo? Con quali parole? La verità è che non le ho trovate. Perchè la storia si ripete? Leggo l'hashtag 'le vite nere contano'. Non dovrebbe nemmeno esserci bisogno di scriverlo, perchè tutte le vite contano. Ma se può servire a ribadirlo, se per qualcuno ancora non fosse chiaro: black lives matter. Ora. Sempre".