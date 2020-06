Sarri ha ritrovato una squadra in buona condizione: Higuain dimagrito e in forma smagliante, fondamentali i recuperi di Khedira e Chiellini. Previsto un nuovo giro di tamponi per tutti i tesserati

Prima la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, poi l'eventuale finale e successivamente la ripresa del campionato con la volata scudetto. Dopo la lunga sospensione, la Juventus ripartirà immediatamente con un calendario fitto d'impegni: un mese e mezzo per centrare i primi due obiettivi nazionali, per poi tuffarsi sulla Champions nel mese di agosto. Tutti a disposizione di Maurizio Sarri, che ha ritrovato un gruppo in buona condizione dopo due mesi e mezzo di allenamenti casalinghi. Higuain, l'ultimo a rientrare, si è ripresentato in forma smagliante e con qualche chilo in meno. La lunga sospensione ha anche permesso ai bianconeri di recuperare due giocatori fondamentali come Chiellini e Khedira, che stanno lavorando regolarmente in gruppo.

Tra tamponi e situazione psicofisica: la ripresa alla Continassa

Dopo una domenica di riposo, la settimana della Juventus riparte con un allenamento pomeridiano. Previsto anche un ennesimo giro di tamponi, per monitorare costantemente lo stato di salute di tutti i tesserati. Dal punto di vista fisico, come detto, la squadra sta bene e Maurizio Sarri sta lavorando per portarla al top della condizione. I bianconeri giocheranno la prima gara in Italia dopo il lungo stop, con l'obiettivo di portare subito a casa la Coppa Italia e avere così anche lo slancio psicologico per affrontare poi campionato e Champions League.