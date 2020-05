13/18

18 MAGGIO



Fondamentale l’argomento dei Protocolli di sicurezza: arriva l'ok del Comitato tecnico-scientifico per la ripresa degli allenamenti di squadra, come annunciato dal ministro Spadafora. Sparisce l'obbligo di ritiro preventivo per le squadre ma scatta la quarantena di 14 giorni in caso di positività, sia per il contagiato sia per tutti gli altri che possono continuare ad allenarsi