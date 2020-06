Lazio in apprensione per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio ha accusato un risentimento al ginocchio, frutto di un contrasto durante l'allenamento di mercoledì. Il giocatore era sceso regolarmente in campo per l'allenamento di questo giovedì mattina ma, prima della partitella, ha interrotto la seduta ed è tornato negli spogliatoi. Sarà sottoposto una risonanza magnetica nel tardo pomeriggio di oggi.

Milinkovic, i numeri stagionali in campionato

Milinkovic quest'anno ha saltato soltanto una gara di campionato, per squalifica. Fin qui in stagione ha 31 presenze stagionali (5 reti e 7 assist) nella Serie A 2019-20.

Il programma della Lazio

Il gruppo biancoceleste guidato da Simone Inzaghi, rinforzato da alcuni elementi della Primavera aggregati alla prima squadra, proseguirà gli allenamenti con una seduta al giorno per sei giorni a settimana e seguirà lo stesso programma anche durante la prossima settimana. Marcia di avvicinamento in corso verso la prima partita ufficiale dopo lo stop per il coronavirus, in programma il 24 giugno sul campo dell'Atalanta, con la Lazio che ripartirà dal secondo posto a -1 dalla Juve.