Stop per Gianluca Mancini in casa Roma. Il difensore centrale ha riportato nella seduta di allenamento del martedì un trauma distorsivo-contusivo al gomito sinistro, esito di un contrasto di gioco con un compagno. Mancini dovrà stare fermo per 10 giorni e dovrà indossare un tutore, poi potrà tornare a lavorare in campo. Stop obbligato per il versatile giocatore classe 1996, schierato 31 volte in stagione da Paulo Fonseca, quarto in rosa per minutaggio (2666 minuti, meglio di lui solo Pau Lopez, Dzeko e Kolarov) e all'occorrenza impiegato anche a centrocampo. Mancini non ha però riportato fratture e una volta tolto il tutore potrà tornare in gruppo. Al momento la sua presenza per la gara contro la Sampdoria alla ripresa della Serie A, programmata per il 24 giugno allo stadio Olimpico, non sembra a rischio.