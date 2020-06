Tonali: "Ho una voglia matta di spaccare il mondo"

Il centrocampista classe 2000, al centro dei desideri di mercato di tante big, si è raccontato su Sportweek: "Pirlo ha detto che sono più completo di lui? Ha esagerato, ma sono rimasto senza parole. Il Milan non mi ha scartato. Semplicemente non mi ha mai considerato". Sul ritorno in campo: "Ho la solita voglia matta di spaccare il mondo"

Sandro Tonali non ci ha messo molto a sorprendere la Serie A al suo primo anno fra i grandissimi del calcio italiano. Adesso tutti lo vogliono, dall'Inter alla Juventus e non solo. Pirlo, al quale da sempre viene paragonato, lo ha definito addirittura più completo di lui: "Esagerando, mi ha dato ragione - ha raccontato il centrocampista del Brescia a Sportweek - non ci somigliamo. Ma da qui a dire che io sia un giocatore più completo di lui... Quando due miei amici mi hanno girato sul cellulare la diretta Instagram nella quale si esprimeva così, ci sono rimasto. E ancora adesso sono senza parole. Posso solo rispondergli con un grazie". Il suo idolo è Modric. Più mezzala o regista? "Mi piacciono entrambi. Dipende da come si schiera l’avversario. Contro un 4-4-2 ho più spazio come mezzala, se ho di fronte un trequartista mi piace stare davanti alla difesa, perchè una volta saltato lui ho campo".

Rammarico Milan?

La sua prima squadra vera e propria dopo le partitelle all'oratorio fu la Lombardia Uno, affiliata con il Milan: "Ogni due o tre mesi cinque o sei bambini venivano chiamati al Vismara, dove si allenano i giovani del club - racconta Tonali - non posso dire che mi abbiano scartato: non mi hanno proprio preso in considerazione. Forse ero troppo piccolo". La Serie A intanto si appresta a tornare in campo dopo lo stop per coronavirus: "Con il senso di responsabilità di ciascuno e i giusti accorgimenti, si può riprendere. Un po’ di preoccupazione resterà per chissà quanto. Hai la palla e ti piomba uno addosso: un pensiero potrebbe venire. In ogni caso, prima o poi bisogna ricominciare: io sono pronto. Ho la solita voglia matta di spaccare il mondo". Infine una battuta su Balotelli, che non sta vivendo giorni sereni a Brescia: "Il suo un talento sprecato? No. Ha giocato in grandi squadre, ha segnato tantissimi gol, ha vinto".