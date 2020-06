Il calciatore nerazzurro non nasconde la gioia per il ritorno in campo (per l'Inter il 13 giugno in Coppa Italia contro il Napoli al San Paolo): "Ci siamo quasi, non vediamo l'ora". Con il pensiero ai tifosi: "Speriamo di donare spensieratezza e sorrisi"

Il lungo stop causa emergenza sanitaria, poi la ripresa graduale degli allenamenti – prima individuali e poi collettivi – adesso il countdown per il ritorno in campo fissato in casa Inter per sabato 13 giugno. Antonio Candreva non vede l’ora di tornare nuovamente a giocare: le sensazioni del campo, l’adrenalina della gara, 90’ minuti che veicolano anche un messaggio di speranza e spensieratezza a tutti i tifosi. "Ci siamo quasi...e non vediamo l’ora. Il prato verde, i compagni, le emozioni che solo questo sport ci regala. Speriamo di donare spensieratezza e sorrisi a tutti i nostri tifosi, dopo questo periodo di sofferenza e difficoltà per tutti e per tutto il Paese", ha scritto il calciatore nerazzurro su Instagram. Inter che, ricordiamo, sabato 13 giugno affronterà il Napoli al San Paolo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: per accedere alla finale in programma il prossimo 17 giugno, la squadra allenata da Antonio Conte dovrà ribaltare la sconfitta del match d’andata a San Siro (1-0 per gli azzurri, rete di Fabian Ruiz). Alla ripresa del campionato, invece, l’Inter affronterà la Sampdoria domenica 21 giugno alle ore 21.45 (in diretta su Sky Sport) nel recupero della 25^ giornata di Serie A.