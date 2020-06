Cristiano Ronaldo non si ferma mai. E così, oltre alle sedute in campo, il portoghese prosegue il suo allenamento anche in palestra. Oggi ha lavorato sulle gambe, come testimoniato sul proprio account Instagram. "Motivazione del lunedì, la competizione sta arrivando!", le parole del giocatore della Juventus affidate ai social. Soltanto quattro giorni, infatti, e poi si torna a fare sul serio: venerdì sera si disputerà il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, allo Stadium si partirà dall'1-1 di San Siro maturato proprio grazie a un rigore di CR7 nel finale che aveva pareggiato il gol di Rebic. Il classe 1985, che nei mesi di lontananza dal campo non si era mai fermato nella sua Madeira fra esercizi casalinghi e scatti in compagnia di Georgina, stava vivendo un grande momento di forma prima che il coronavirus bloccasse tutto: 25 gol in 32 partite con la maglia della Juventus, ai quali però vanno aggiunti anche gli 11 realizzati con il Portogallo. Inoltre, dalla sfida con il Milan dello scorso 10 novembre - quando fu sostituito da Sarri dopo 55' - in campionato è rimasto a secco solo con l'Inter nell'ultima gara giocata prima dello stop. Adesso lavora per tornare protagonista.