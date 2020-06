Campo Aperto in LIVE streaming

Nuovo appuntamento da non perdere oggi su Sky Sport 24 con Campo Aperto. Dalle 18.30 alle 19 e anche in live streaming su SkySport.it, vi racconteremo le ultime news sulle squadre si Serie A con tutti gli aggiornamenti dai ritiri in vista della ripartenza del campionato. Collegamenti con gli inviati, le principali notizie della giornata e il punto sul calciomercato con Gianluca Di Marzio.



Focus sulla Juventus che tornerà in campo per la 27 giornata lunedì 22 giugno a Bologna, diretta dalle 21.45 su Sky, spazio poi al Milan, impegnato lo stesso giorno in casa del Lecce (ore 19.39, live su Sky). Collegamenti anche con il campo d'allenamento di Roma -in vista dell'esordio all'Olimpico mercoledì 24 alle 21.45, sempre in diretta su Sky- e Napoli che sarà impegnato a Verona martedì 23 giugno (ore 19.30 su DAZN).