L'intera rosa rossoblù è scesa in campo agli ordini di Sinisa Mihajlovic, dividendosi in due formazioni e dando vita a una gara amichevole: in rete Barrow su calcio di rigore e Santander, direttamente da calcio di punizione

Il calcio italiano è ufficialmente ripartito: la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan ha dato nuovamente il via alla stagione calcistica. Quasi in concomitanza con la sfida tra bianconeri e rossoneri, è sceso in campo anche il Bologna, prossimo avversario in campionato della formazione di Maurizio Sarri. Agli ordini di Sinisa Mihajlovic, l'intera rosa rossoblù ha preso parte alla seduta serale, dividendosi in due formazioni e dando vita a una partitella 11 contro 11 allo stadio Dall'Ara, 111 giorni dopo Bologna-Udinese (Credit Foto: bolognafc.it). Sono andati in gol Musa Barrow su calcio di rigore e Federico Santander direttamente da calcio di punizione, in un allenamento che ha dato la possibilità alla squadra di abituarsi all'orario nel quale si svolgeranno la gran parte delle partite nel finale di stagione, a partire da Bologna-Juventus di lunedì 22 giugno alle ore 21.45. La prima di 12 occasioni che la formazione di Mihajlovic avrà per dare l'assalto all'Europa, al momento distante soltanto 5 punti.