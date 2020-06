Roma, strappo Pallotta-Petrachi: attesi sviluppi

Confronto duro tra presidente e ds giallorossi, che al momento hanno visioni opposte su come portare avanti il progetto partito a inizio stagione. Si attendono sviluppi e un eventuale chiarimento, In caso contrario si potrebbe arrivare alla rottura del rapporto

C'è stato un duro confronto, quasi scontro, nelle scorse ore fra Pallotta e Petrachi. Il motivo scatenante è stata l'intervista di ieri (venerdì 12/6) del presidente della Roma nella quale si ringraziavano tutti, tranne il direttore sportivo. Ma chiaramente la presa di posizione del ds giallorosso non è dovuta all'intervista di per sé ma da una visione completamente diversa, attualmente, da parte delle proprietà su come proseguire con il progetto iniziato 8 mesi fa proprio con Petrachi e Fonseca.

La mancata cessione della società, impegni economici differenti rispetto a prima, cambierebbero la strategia che era stata disegnata per la Roma e per la quale aveva iniziato lavorare Petrachi. E che ora non potrebbe più essere perseguita. Grande tensione dunque, con una situazione in evoluzione continua, che prevederá nuovi sviluppi ed eventuali chiarimenti tra le parti se vorranno davvero continuare insieme. Altrimenti il rapporto rischia di finire in anticipo.