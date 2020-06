Poche ore prima della finale di Coppa Italia, scenderanno in campo anche Udinese e Brescia. Le due formazioni hanno infatti programmato un match amichevole a porte chiuse per mercoledì 17 giugno, alle ore 18:30, presso la Dacia Arena di Udine. Sia per i ragazzi di Gotti che per quelli di Lopez si tratta dell'unica sfida ufficiale prima della ripresa della Serie A: l'Udinese sarà impegnata il 23 sul campo del Torino, il Brescia il giorno prima al Franchi di Firenze. Sarà un'amichevole dal forte sapore di lotta salvezza (14esima contro 20esima), con le due squadre che si sono già affrontate in campionato sia all'andata (0-1 a Udine con gol di Romulo) che al ritorno (1-1 al Rigamonti, reti di Bisoli e De Paul).