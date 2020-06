Serie A, gli squalificati in vista della ripresa

La Serie A ricomincia con i recuperi della 25ma giornata di campionato. In campo 8 squadre ma a distanza di mesi magari qualcuno non si ricorda squalificati e diffidati. I primi sono chiaramente da tenere fuori al fantacalcio, i secondi invece potrebbero essere risparmiati da qualche allenatore. Tutti infatti dovranno ruotare e capire per bene come fare per riuscire a dare il meglio ogni tre giorni