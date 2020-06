Serie A, gli arbitri: Inter-Samp a Mariani

Nel weekend riparte il campionato dopo la lunga sosta. Ecco le prime designazioni arbitrali per i recuperi della 25^ giornata: Mariani dirigerà Inter-Sampdoria

Ritorna la Serie A, nel weekend del 20 e 21 giugno in campo otto squadre per il recupero delle quattro gare che andranno a completare il quadro della 25^ giornata. Il big match si giocherà a San Siro, con l'Inter di Antonio Conte che ospiterà la Sampdoria alle 21.45 di domenica: la gara sarà diretta da Mariani della sezione di Aprilia. L'altra partita del 21 giugno sarà Atalanta-Sassuolo: alla 19.30 sarà Chiffi a dare il fischio d'inizio. Sabato aprirà il programma Torino-Parma, con Irrati a dirigere l'incontro. Alle 21.30 in campo Hellas Verona e Cagliari al Bentegodi: l'arbitro sarà Manganiello.

Le designazioni arbitrali dei recuperi della 25^ giornata

ATALANTA – SASSUOLO Domenica 21/06 h.19.30

CHIFFI

VALERIANI – CALIARI

IV: SERRA

VAR: ABISSO

AVAR: TOLFO



H. VERONA – CAGLIARI Sabato 20/06 h. 21.45

MANGANIELLO

RANGHETTI – BRESMES

IV: SOZZA

VAR: AURELIANO

AVAR: MELI



INTER – SAMPDORIA Domenica 21/06 h.21.45

MARIANI

COLAROSSI – DI IORIO

IV: PAIRETTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PRETI



TORINO – PARMA Sabato 20/06 h. 19.30

IRRATI

DI VUOLO – FIORITO

IV: MINELLI

VAR: MASSA

AVAR: LO CICERO