Campo Aperto, LIVE streaming alle 18.30

Nuovo appuntamento da non perdere oggi su Sky Sport 24 con Campo Aperto-La Ripartenza. Dalle 18.30 alle 19 e anche in live streaming su SkySport.it, vi racconteremo le ultime news sulle squadre di Serie A con tutti gli aggiornamenti dai ritiri in vista dell'imminente ripresa del campionato. Ormai manca davvero poco: si torna in campo il 20 e 21 giugno con i recuperi della 25^ giornata (tutte le partite live su Sky).

Collegamenti con gli inviati sui principali campi della Serie A, oltre ai commenti sulla finale di Coppa Italia, con le ultime da Napoli e Torino.