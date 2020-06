Ranieri: "Conte un amico, l'ho seguito al Chelsea"

L'allenatore blucerchiato a Sky Sport: "Stiamo bene fisicamente, ma ovviamente manca la controprova del campo. L'Inter l'ho vista bene in Coppa Italia, ci sarà da lottare su ogni pallone. Provata la difesa a 3, ma non ho ancora deciso come giocare. Quagliarella? Meglio non rischiare. Potrebbe rientrare con la Roma" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Claudio Ranieri ha parlato a due giorni dalla sfida di San Siro contro l'Inter, prima gara che la sua Sampdoria disputerà dopo la lunga sospensione per il coronavirus. Queste le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore ai microfoni di Sky Sport: "Siamo pronti, abbiamo portato la squadra ai livelli fisici di prima della sospensione – ha dichiarato Ranieri - Ma non possiamo saperlo con certezza, sono quattro mesi che non giochiamo e due di questi li abbiamo trascorsi in casa. I ragazzi hanno seguito il programma che abbiamo mandato loro, manca la controprova del campo. L'Inter l'ho vista benissimo in Coppa Italia, a Napoli ha fatto una gran partita facendo girare palla ad alta velocità. Ha trovato gol su un calcio d'angolo voluto e non fortunato, sappiamo che Eriksen li calcia così. Lo conosco bene avendo allenato in Inghilterra e ha queste giocate. Poi Ospina ha fatto delle grandi parate, prima di dare quella palla meravigliosa a Insigne permettendo al Napoli di pareggiare. Ma l'Inter l'ho vista benissimo. Conte? È un amico, un grande allenatore. Ci sarà da lottare su ogni pallone".