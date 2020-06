Inter-Sampdoria, dove vedere la partita in tv

I nerazzurri cercano il riscatto nel recupero della 25^ giornata contro la squadra di Claudio Ranieri, che non potrà contare su Quagliarella. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 alle 21:30

Vincere, per lasciarsi alle spalle un ritorno al calcio giocato piuttosto complicato. L’Inter, infatti, è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia dopo il pareggio rimediato contro il Napoli, che poi ha vinto la competizione. Negli ultimi giorni, inoltre, i nerazzurri hanno perso per infortunio Brozovic e Sensi, due elementi fondamentali per il centrocampo di Antonio Conte. Assenze pesanti anche per la Sampdoria, che dovrà fare a meno di Fabio Quagliarella.

Dove vedere la partita in tv

La partita valida per la 25^ giornata tra Inter e Sampdoria, in programma alle 21:30, sarà trasmessa in diretta da Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Daniele Adani; i collegamenti da bordocampo saranno a cura di Andrea Paventi e Matteo Barzaghi.