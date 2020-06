Serie A, il programma dei recuperi di oggi

In campo oggi gli altri due recuperi della 25^ giornata di Serie A. Alle 19:30 in campo Atalanta e Sassuolo a Bergamo, mentre alle 21:45 riapre San Siro per la sfida tra Inter e Sampdoria

Si completano oggi i recuperi della 25^ giornata di Serie A. Dopo Torino-Parma e Verona-Cagliari che sono scese in campo ieri, altre due gare completeranno il programma. Alle 19:30 in campo Atalanta e Sassuolo: da un lato la squadra di una delle città più colpite dall’epidemia, dall’altro quella che era scesa in campo per ultima prima del lockdown. Alle 21:45 si gioca invece Inter-Sampdoria, con i blucerchiati che dovranno fare a meno di Fabio Quagliarella.

Serie A, il programma e gli orari dei recuperi della 25^ giornata

Domenica 21 giugno