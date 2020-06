Paolo Maldini e Ricky Massara partono spesso dalla Malpensa in occasione delle trasferte dei rossoneri: la novità è stata vedere anche Ivan Gazidis, che atterrerà con la squadra a Brindisi e poi tutti insieme - con i due pullman - raggiungeranno Lecce. I tre dirigenti vivranno insieme questo lungo pre-partita e chissà che per Gazidis non possa essere anche l'occasione di un confronto con Maldini e Massara sulla stagione che sarà.

La probabile formazione

MIlan che si è allenato questa mattina e si va verso la conferma del 4-4-1-1 con il ritorno degli squalificati della Coppa Italia, Theo Hernandez e Castillejo. In difesa la coppia di centrali sarà composta da Romagnoli e Kjaer, terzino destro Conti. In mezzo al campo Bennacer e Kessié, a sinistra spazio per Jack Bonaventura con Calhanoglu trequartista alle spalle di Ante Rebic. Ancora panchina per Leao, convocati anche i giovani Colombo e Daniel Maldini.

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Rebic.