Lecce-Milan, dove vedere la partita in tv

I giallorossi a caccia di punti salvezza, il Milan senza Ibra per inseguire l'Europa League. Tutte le informazioni per vedere il match del Via del Mare in tv

27^ giornata di Serie A al via, la prima che si disputerà interamente dopo oltre tre mesi senza calcio e i recuperi giocati nel weekend. Si parte questa sera alle 19:30, dove a Lecce i ragazzi di Liverani ospiteranno il Milan di Pioli. Punti pesanti in palio per le due formazioni, entrambe reduci da un pesante ko casalingo nell'ultima partita di campionato prima dello stop: 2-7 dell'Atalanta al Via del Mare e 1-2 del Genoa a San Siro. Il grande ex della sfida è il giallorosso Lapadula, mentre il Milan si presenterà a Lecce senza l'infortunato Ibrahimovic, per la prima volta dopo il 2011: 3-4 in rimonta, nell'anno dell'ultimo scudetto, anche allora con lo svedese in rossonero. Oggi gli obiettivi sono diversi, ma la volata per l'Europa League entra nel vivo.

Dove vedere la partita

Il match tra Lecce e Milan, in programma allo Stadio Via del Mare lunedì 22 giugno alle 19:30, sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi, con il commento di Nando Orsi, mentre a bordocampo ci sarà Peppe Di Stefano.