Il portoghese vuole tornare a segnare e cercherà di farlo a Bologna: "Mai arrendersi, concentrati per il prossimo obiettivo", il post pubblicato sui social. Intanto Sarri non convoca Higuain, ancora alle prese con il problema muscolare alla coscia

Cristiano Ronaldo è a secco da tre partite, una notizia per chi prima della lunga pausa aveva segnato 16 gol in 11 gare consecutive di Serie A. Nessuna esultanza con Inter, Milan e Napoli. Una coppa persa. Insomma, il ritorno in campo della Juventus e del portoghese poteva essere migliore: "Mai arrendersi, sempre concentrati sul prossimo obiettivo. Tutti insieme". Questo quanto postato sulla propria pagina Instagram in vista della trasferta di Bologna, dove i bianconeri devono tornare a segnare e vincere. L'Inter ha fatto il suo dovere con la Samp e ora è staccata di appena sei punti, mentre la Lazio è vicinissima. All'andata, lo scorso 19 ottobre, la Juventus si impose per 2-1 anche grazie al gol di CR7. che adesso vuole ripetersi.