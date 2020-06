Due partite senza reti, un rigore sbagliato e una Coppa Italia persa ai rigori per Cristiano Ronaldo dopo lo stop di 3 mesi per il lockdown: anche in avvio di stagione il portoghese era partito col freno a mano tirato, per poi segnare 16 reti in 11 partite consecutive dal 2-2 dell'1 dicembre contro il Sassuolo al 22 febbraio nell'1-2 contro la Spal CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Il calcio italiano è ripartito con la Coppa Italia, Cristiano Ronaldo ancora no. Dopo essere andato a segno in nove partite ufficiali di fila in tutte le competizioni, il fuoriclasse portoghese è rimasto a secco nelle 4 più recenti: le due giocate contro contro il Lione e l'Inter prima del lockdown, la semifinale contro il Milan e la finale persa ai rigori contro il Napoli. Numeri insoliti per chi in stagione ha messo insieme 25 reti e 4 assist in 34 presenze e 3017 minuti giocati tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana, risultando decisivo una volta ogni 104 minuti in media. In Serie A aveva segnato 16 reti in 11 partite consecutive dal 2-2 dell'1 dicembre contro il Sassuolo nell'1-2 contro la Spal del 22 febbraio. Il ko in finale di Coppa Italia contro il Napoli, sommato a quello di sei mesi prima in Supercoppa contro la Lazio, ha prodotto anche un record, questa volta negativo, nella bacheca di CR7: è la prima volta in carriera che l'attaccante portoghese perde due finali di fila.

I numeri di Ronaldo contro Milan e Napoli Due partite da comparsa: non un'abitudine per chi in carriera ha segnato 725 reti in 1002 partite ufficiali tra club e Nazionale e ha vinto 30 trofei. Il film delle due partite giocate da Cristiano Ronaldo in bianconero dal momento del ritorno in campo racconta di 180 minuti giocati, 12 tiri totali, 4 occasioni create, altrettanti dribbling riusciti e 5 palloni recuperati. Zero i gol, zero gli assist, con il rigore sbagliato contro il Milan in semifinale a completare lo score. Una ripartenza con il freno a mano tirato, che ricorda il modo in cui CR7 aveva iniziato la stagione 2019/20 dopo la sosta estiva. A metà novembre 2019, nei giorni in cui si era tanto parlato della sua sostituzione con Dybala al 55' di Juve-Milan, con l'argentino poi decisivo per la vittoria bianconera, Cristiano aveva totalizzato una rete in Champions su quattro presenze e 4 gol e un assist in 12 apparizioni in campionato, registrando l'avvio meno efficace dal punto di vista realizzativo negli ultimi 10 anni di carriera.

Fiducia Sarri: "Crescerà qualità della prestazione" leggi anche Sarri: "Rabbia e fame da questa delusione" Ripartenza lenta, con il numero 7 portoghese che non è stato protagonista e non ha inciso nei due incontri di Coppa Italia. Maurizio Sarri al fischio finale di Napoli-Juve non si è però mostrato preoccupato del rendimento di Cristiano Ronaldo al ritorno in campo dopo lo stop per l'emergenza coronavirus: "Lui in questo momento ha dei buoni numeri a livello di quantità di corsa, forse i migliori della stagione - le parole dell'allenatore - questo è sintomo del fatto che si è allenato molto. Ha dei numeri non da lui quanto a qualità della corsa, di accelerazione, velocità massima raggiunta e numero di accelerazioni". Una spiegazione nel segno della fiducia per il futuro: "Penso che questo sia normale per disabitudine alle partite, alle situazioni di campo. Visto che la quantità c'è, penso che sia molto transitorio".