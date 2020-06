La Serie A è ripartita, l'Inter ha conquistato tre punti in casa contro la Sampdoria: 2-1 prezioso in ottica scudetto. Tra i protagonisti della vittoria dei nerazzurri Roberto Gagliardini: "C'era tanta voglia di riprendere, ero entusiasta di scendere di nuovo in campo, è stata una vera gioia. Non abbiamo passato un periodo semplice, tornare a fare ciò che ami è sempre bello". Sulla lotta verso il titolo: "Ci siamo sempre stati, ce la stiamo giocando fin dall'inizio". Gagliardini chiarisce le priorità delle prossime settimane:"Giocando ogni tre giorni dobbiamo cercare di restare concentrati, raccogliere più punti possibile e fare il massimo. Dobbiamo essere più cinici, chiudere le partita prima, ma in particolare sarà il recupero delle forze ad avere un ruolo fondamentale in questa parte della stagione".