Nel pre partita le parole di Marotta su Lautaro Martinez: "Per quanto riguarda Lautaro noi siamo stati molto chiari, l'Inter è un club nobile che non intende vendere i giocatori migliori e questo discorso vale per Lautaro: se il giocatore non manifesta - e finora non l'ha manifestata - questa sua volontà di andare via, non ci sono i presupposti perché possa trasferirsi in un altro club".