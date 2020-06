Indicazioni e consigli continui ai propri giocatori in campo, Antonio Conte ha "guidato" passo passo la sua squadra nel successo per 2-1 contro la Samp. L'assenza di pubblico sugli spalti di San Siro ha fatto sì che le indicazioni dell'allenatore dell'Inter arrivassero nitide anche ai telespettatori di Sky Sport. Che dal divano delle loro abitazioni hanno potuto ascoltare l'impressionante carica, durata per tutto il match, trasmessa dell'allenatore nerazzurro ai suoi ragazzi

INTER-SAMPDORIA 2-1: GOL E HIGHLIGHTS