Fiorentina-Brescia, le probabili formazioni

I viola di Iachini ospitano il Brescia nel match che apre la 27.a giornata di Serie A. Diversi indisponibili per Diego Lopez, in emergenza soprattutto in difesa, reparto orfano di Chancellor e Cistana. A centrocampo invece c'è il forfait di Bisoli. I padroni di casa ritrovano Ribery, che torna tra i convocati dopo 7 mesi

Archiviati i 4 recuperi della 25.a giornata, la 27.a giornata di Serie A si apre al Franchi di Firenze, dove i viola ospiteranno il Brescia. Partita in diretta su Sky Sport (canale 253), calcio d'inizio alle 19.30. Il Brescia, ultimo in classifica, è rimaneggiato da alcuni infortuni pesanti e con il caso Balotelli che è montato nelle ultime settimane. Le Rondinelle, che subiscono gol da 11 partite di campionato, hanno raccolto solo 16 punti in 26 partite e sono a -9 dalla salvezza. In questa sfida Diego Lopez e Iachini si affrontano senza l'assillo degli squalificati, ma nei viola ci sono 5 diffidati. L'ultima partita della Fiorentina risale all'8 marzo, 0-0 contro l'Udinese alla Dacia Arena. Il giorno dopo il Brescia perse 3-0 al Mapei Stadium, contro il Sassuolo.

Fiorentina, torna Franck Ribery dopo 7 mesi

Iachini ha la chance di sorpassare Sassuolo e Cagliari, entrambe sconfitte nei recuperi della 25.a giornata. Qualche ballottaggio per il match casalingo contro l'ultima in classifica: Caceres si gioca il posto con Igor in difesa, mentre Pulgar dovrà battere la concorrenza di Badelj. Non è scontato nemmeno l'impiego di Vlahovic dal 1', ma il giovane serbo è favorito su Cutrone. Le buone notizie arrivano dal fronte Ribery: il 37enne francese figura tra i convocati e potrebbe rivedersi in campo in questa ripartenza. La sua ultima apparizione in viola risale al novembre scorso, contro il Lecce.

FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

Brescia, emergenza difesa per Lopez

Diego Lopez deve reinventarsi la difesa e mettere delle toppe a centrocampo a causa di un'infermeria che si è accanita con alcuni dei suoi titolari. Cistana, Chancellor e Bisoli non saranno della partita, ma attenzione a Sabelli e Tonali le cui condizioni non sono ottimali. La difesa a 4 a protezione della porta di Joronen dovrebbe vedere la conferma del giovane Papetti (classe 2002), impiegato lo scorso 9 marzo contro il Sassuolo. Contro i viola dovrà sostituire Chancellor, affiancando Mateju. Per quanto riguarda i terzini, a destra Sabelli stringe i denti mentre a sinistra c'è un ballottaggio tra Semprini e Mangraviti. L'assenza di Bisoli, infortunato, apre le porte a Bjarnason: con lui sulla mediana Tonali e Dessena. Il tandem d'attacco Torregrossa-Donnarumma sarà supportato da Zmrhal, trequartista.

BRESCIA (4-3-1-2) probabile formazione: Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez