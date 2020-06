Gasperini, espulso contro il Sassuolo, è stato fermato per un turno e non sarà in panchina nel big match contro la Lazio. Cinque i giocatori fermati dal Giudice Sportivo dopo le gare di recupero

Il campionato di Serie A è ripartito nell'ultimo weekend con i quattro recuperi della 25^ giornata, tutte le squadre sono ora pronte a ritornare in campo per il 27° turno. Il big match di questa tre giorni di calcio italiano sarà Atalanta-Lazio, con i nerazzurri che puntano a ottenere tre punti pesanti in ottica quarto posto e i biancocelesti che vogliono continuare il sogno scudetto. Non sarà in panchina Gian Piero Gasperini, espulso durante l'ultima gara contro il Sassuolo e squalificato per un turno dal Giudice Sportivo "per aver contestato con veemenza l'operato del VAR". L'allenatore nerazzurro sarà quindi costretto a seguire dalla tribuna la sfida contro la Lazio di Simone Inzaghi.

Squalificati anche cinque giocatori: Borini del Verona e Cigarini del Cagliari per essere stati espulsi, oltre a Ceppitelli del Cagliari, Pasalic dell'Atalanta e Marlon del Sassuolo per il raggiungimento del limite delle cinque ammonizioni.