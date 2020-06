Lazio, Inzaghi: "Atalanta banco di prova"

L'allenatore verso la trasferta di Bergamo: "Dobbiamo avere la stessa fame che abbiamo mostrato prima dello stop, abbiamo programmato una preparazione per queste 12 partite. L'Atalanta sta facendo benissimo da anni, sarà bellissima partita. Il mio percorso e quello di Gasperini sono partiti praticamente insieme". Infermeria: fuori in sei CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

"Dobbiamo avere la stessa fame che abbiamo mostrato prima dello stop. Avevamo fatto qualcosa di importante ma vogliamo riproporci con lo stesso spirito. Saranno 12 gare in 40 giorni, sarà qualcosa di particolare. Nessuno sa bene cosa ci aspetta". Simone Inzaghi presenta così la trasferta della sua Lazio sul campo dell'Atalanta, ritorno alle partite ufficiali di Immobile e compagni dopo 116 giorni dall'ultimo impegno, Lazio-Bologna 2-0 del 29 febbraio. "Abbiamo programmato una preparazione specifica per queste 12 partite, sapendo che solitamente i giocatori stanno 20 giorni fermi in estate mentre questa volta sono stati tre mesi sul divano - le parole di Inzaghi in conferenza stampa - sono stati mesi difficilissimi per tutti, ho avuto grandissima apprensione per i miei genitori che erano a Piacenza, una delle zone più colpite d'Italia dopo Bergamo. Il calcio era passato in secondo piano".

"Atalanta organizzata, sarà bellissima partita" leggi anche Atalanta-Lazio, le chiavi tattiche della sfida Ora il pallone è tornato al centro della quotidianità della Lazio, che ripartirà affrontando un avversario che nel recupero di domenica ha superato per 4-1 il Sassuolo. Quella tra Inzaghi e Gasperini, assente per squalifica, sarà la sfida a distanza tra gli allenatori più longevi della Serie A sulla stessa panchina: "L'Atalanta sta facendo benissimo da anni, il mio percorso e quello di Gasperini sono partiti praticamente insieme. Loro sono molto organizzati, hanno ottime individualità e sarà sicuramente una bellissima partita, un banco di prova molto difficile. I miei ragazzi sanno però a cosa vanno incontro". Con una certezza: "C'è voglia di ripartire, ci siamo messi alle spalle un momento particolare per tutto il mondo. Abbiamo visto con la Coppa Italia che ci saranno delle difficoltà, questo è un dato oggettivo. Andremo incontro a partite ravvicinate, ma è uguale per tutte le squadre".