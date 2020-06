Un confronto per ripartire lasciandosi alle spalle l’amarezza per la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli. “È normale che quando perdi una finale ti interroghi su te stesso: noi ci siamo parlati come succede da anni alla Juve, ci siamo confrontati tutti insieme indicando una strada. Quella intrapresa contro il Bologna”, sono queste le parole rilasciate da Leonardo Bonucci ai microfoni di Sky Sport subito dopo il successo in campionato della Juventus al Dall’Ara per 2-0. “Dialettica interna vivace? Penso che da fuori si sia parlato troppo, noi in questi casi dobbiamo fare quadrato e rispondere con i fatti come successo contro il Bologna”, ha aggiunto il difensore bianconero.