Verona-Napoli, le probabili formazioni

Juric riparte da Di Carmine al centro dell'attacco, ma senza lo squalificato Borini. Gattuso recupera Lobotka e cambia il tridente: Politano e Milik favoriti su Callejon e Mertens. Possibile anche un cambio a centrocampo per gli azzurri

Verona, Juric punta ancora su Di Carmine

Dopo la doppietta siglata al Cagliari, Samuel Di Carmine si è guadagnato la conferma al centro dell'attacco del Verona anche per la partita contro il Napoli. Indisponibile Pessina e lo squalificato Borini, alle sue spalle agiranno Verre e Zaccagni. In difesa torna dal primo minuto Gunter, a centrocampo si rivede Veloso.

VERONA (3-4-2-1) probabile formazione: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine

Napoli, Gattuso lancia Milik

Col rientro di Lobotka, l'unico indisponibile per Gennaro Gattuso è Manolas, che sta recuperando da un problema muscolare. Rispetto alla finale di Coppa Italia, torna titolare Ospina al posto di Meret. In avanti turno di riposo per Callejon e Mertens: al loro posto favoriti Politano e Milik. Possibile un cambio anche a centrocampo.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne