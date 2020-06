In casa Napoli c'è grande entusiasmo dopo il trionfo in Coppa Italia. I festeggiamenti sono proseguiti anche nel weekend, in attesa della ripresa del campionato e della prima partita che gli azzurri giocheranno al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Sabato 20 giugno, alcuni giocatori hanno partecipato a un party per il compleanno di Kalidou Koulibaly, che si è tenuto all'hotel San Montano di Lacco Ameno, comune dell'isola d'Ischia. Presenti Mertens, Callejon, Allan, Ospina, Malcuit, Milik e Ghoulam, oltre alla Coppa Italia che il difensore ha portato con sé. In una festa 'napoletana' non potevano mancare le pizze. Dries Mertens e José Callejon si sono inventati pizzaioli per una notte, appropriandosi di bancone e forno e seguendo le indicazioni di Franco Pepe. I due sono da 7 anni a Napoli e, ognuno a modo proprio, hanno sempre dimostrato il loro legame con questa città: il belga in maniera più espansiva e diretta, lo spagnolo in maniera più riservata. E se Dries Mertens ha annunciato il suo rinnovo con gli azzurri con un emozionante video, José Callejon attende di conoscere il suo futuro ma ha mostrato il suo attaccamento a questi colori scoppiando in lacrime al momento del rigore decisivo trasformato da Milik in finale di Coppa Italia. I due ormai si sentono a tutti gli effetti napoletani, tanto da lanciarsi anche nella preparazione delle pizze.