Lazio, omaggio alle vittime del Covid a Bergamo

Il club biancoceleste ha inviato una delegazione al cimitero di Bergamo per ricordare le vittime del Coronavirus. Angelo Peruzzi, Marco Parolo e Stefano De Martino hanno deposto una corona di fiori per far sentire la vicinanza della Lazio a una delle città più colpite dalla crisi sanitaria

Un gesto di grande rispetto quello della Lazio che in mattinata ha voluto inviare una delegazione composta da Marco Parolo, Angelo Peruzzi e Stefano De Martino al cimitero di Bergamo per deporre una corona di fiori in ricordo delle vittime del Coronavirus. La foto è stata postata sul profilo Twitter ufficiale del club biancoceleste e immediatamente ritwittata da quello dell'Atalanta in segno di ringraziamento. La sfida tra Atalanta e Lazio verrà giocata stasera alle 21.45 al Gewiss Stadium