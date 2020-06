Atalanta-Lazio, le probabili formazioni

I due migliori attacchi a confronto, Atalanta (74 gol) e Lazio (60) si sfidano a Bergamo chiudendo la 27.a giornata di Serie A. Lo squalificato Gasperini non potrà dare indicazioni dalla panchina alla sua macchina da gol, reduce dal 4-1 al Sassuolo nel recupero della 25.a giornata. Per i biancocelesti di Simone Inzaghi, che devono rispondere al successo della Juve a Bologna, si tratta della prima uscita ufficiale dopo il lockdown. Match in diretta su Sky Sport Serie A, calcio d'inizio alle 21.45

Atalanta, squalificato Pasalic. Dubbio Ilicic

I dubbi riguardano Ilicic, assente dell'ultim'ora nel recupero della 25.a giornata terminato con un poker al Sassuolo. La sua distorsione alla caviglia tiene sulle spine Gasperini (squalificato), che lo ha convocato ma non può nemmero contare su Pasalic, anche lui fermato dal Giudice Sportivo. Era stato lui a sostituire lo sloveno nell'XI iniziale dell'Atalanta contro i neroverdi. In caso di forfait, quindi, toccherebbe a Malinovskyi ispirare Duvan Zapata, assieme al Papu Gomez. In difesa ci aspettiamo di vedere Toloi, Palomino e "bomber" Djimsiti (suo il prim,o gol della Dea dopo il lockdown). Conferme sulla mediana per Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens. Tra i pali ci sarà Gollini.

ATALANTA (3-4-2-1) Probabile formazione: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata.

Lazio, out Leiva e Marusic. Cataldi dal 1'

Sarà un test importante per le alternative, i non titolarissimi: ci sarà Cataldi in cabina di regia insieme a Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Leiva non ce l'ha fatta, non è partito con la squadra per Bergamo e salterà anche la Fiorentina. Non ci sarà Luiz Felipe, al suo posto Patric, e non ha recuperato nemmeno Marusic: toccherà a Jony sulla sinistra. Piccolo dubbio davanti: Correa favorito su Caicedo per affiancare Ciro Immobile nell'XI titolare. Piccola nota: Luis Alberto ha avuto qualche piccolo affaticamento negli ultimi allenamenti ma se non ci saranno colpi di scena lo spagnolo partirà dall'inizio.

LAZIO (3-5-2) Probabile formazione: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.