Inter-Sassuolo, dove vedere la partita in tv

Inter e Sassuolo di nuovo in campo, ad appena tre giorni di distanza dal recupero della 25^ giornata che ha segnato il ritorno della Serie A dopo la lunga sospensione per il coronavirus. I nerazzurri hanno ricominciato il campionato con una vittoria in casa contro la Sampdoria, un 2-1 firmato da Lukaku e Lautaro Martinez. Male il Sassuolo, sconfitto per 4-1 a Bergamo dall'Atalanta. I neroverdi cercano riscatto a San Siro, ma l'Inter di Conte non vuole perdere punti per restare in scia a Juventus e Lazio nella corsa scudetto.