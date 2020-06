La clausola che allontana Lautaro dal Barça

Una nuova norma in Spagna potrebbe limitare i catalani negli investimenti e dunque rendere impossibile la caccia a Lautaro. A centrocampo riscattato Sensi, nelle prossime settimane via all’assalto per Tonali. Problemi per prolungare i prestiti di Moses e Sanchez

Non sono stati registrati nuovi sviluppi nella trattativa fra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez. Le parole di Beppe Marotta prima della sfida con la Sampdoria, in cui ha espresso ottimismo sulla permanenza del giocatore, fanno capire come l’operazione non sia in discesa. La posizione dei nerazzurri è chiara: l’argentino può partire solo dietro il pagamento della clausola rescissoria di 111 milioni di euro, o per un importo simile. Al momento i catalani non hanno preparato offerte di questo tipo e potrebbero non esserne più in grado nel prossimo futuro.

La clausola spagnola

La Liga avrebbe in mente una misura per fronteggiare la crisi economica dovuta al coronavirus, soprattutto per quanto riguarda le tre grandi del campionato spagnolo. La nuova norma prevede che potrà essere reinvestito sul mercato solo una parte di quanto incassato dalle cessioni, che dovrebbe essere il 25%.

Aubameyang piano B

Il Barcellona avrebbe già individuato un piano alternativo, qualora non riuscisse ad arrivare all'attaccante dell'Inter. Il piano B blaugrana si chiama Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal, che curiosamente interessa anche l'Inter in caso di addio di Lautaro. In secondo piano Edinson Cavani, che lascia il Paris Saint-Germain a parametro zero e senza nemmeno giocare la Champions League.