Inter-Sassuolo, le probabili formazioni

La bella Inter che ha battuto la Samp nel recupero della 25.a giornata è chiamata a confermarsi se vuole restare aggrappata al gruppo di testa. I nerazzurri di Conte ospitano il Sassuolo a San Siro: prova spenta, l'ultima dei neroverdi, travolti dall'Atalanta a Bergamo. La squadra di De Zerbi, a metà classifica, è relativamente tranquilla e al Meazza ha poco da perdere: potrebbe giocarsi il tutto per tutto dando vita a un match sorprendente. Diretta su DAZN1, canale 209 di Sky: calcio d'inizio alle 19.30.

Inter, Ranocchia in ballottaggio con De Vrij

Conte vuole valutare le condizioni di De Vrij, la novità potrebbe essere l'impiego di Ranocchia dal 1'. Un altro dubbio riguarda il centrocampo, con Borja Valero leggermente favorito su Gagliardini. Infine ballottaggio a tre tra Candreva, Moses e D'Ambrosio per la fascia destra. Eriksen alle spalle del Lu-La.

INTER (3-4-1-2) Probabile formazione: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

Sassuolo, Marlon squalificato. Toljan in dubbio

De Zerbi vuole rifarsi dopo il ko di Bergamo e a pochi giorni di distanza dall'Atalanta rivede nerazzurro: gli emiliani devono affrontare un'altra trasferta in Lombardia e questa volta l'avversario è l'Inter. Non ci sarà Marlon, squalificato, quindi al centro della difesa ci sono due maglie per tre: Peluso, Magnani e Ferrari. Toljan potrebbe vedersi soffiare il posto da Muldur, mentre sull'altra corsia Kyriakopoulos pare una certezza. Nell'ultima uscita De Zerbi aveva fatto partire Bourabia al fianco di Locatelli: questa volta potrebbe spuntarla Obiang. In attacco Ciccio Caputo non si discute ma alle sue spalle ci aspettiamo di vedere Djuricic più che Defrel, assieme a Boga e Berardi.

SASSUOLO (4-2-3-1) Probabile formazione: Consigli; Toljan, Magnani, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.