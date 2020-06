Attraverso il canale Facebook dell'Inter, l'allenatore nerazzurro ha parlato alla vigilia del match contro il Sassuolo: "Non abbiamo margini di errore, ogni gara per noi è decisiva. Juve e Lazio hanno più possibilità di sbagliare. Ma quest'anno stiamo gettando le basi per un'Inter solida nel presente e nel futuro"

Alla vigilia del non semplice match contro il Sassuolo a San Siro, Antonio Conte ha tracciato un primissimo bilancio di questa ripresa di campionato e soprattutto, guardando a quanto fatto prima del lockdown, anche un giudizio più generale sulla stagione nerazzurra: "Diciamo che bisogna aspettare la fine del campionato per trarre le conclusioni di questa stagione - ha detto - Stiamo lavorando, facciamo un lavoro importante, i ragazzi danno grande disponibilità, penso che si stiano mettendo basi importanti per avere un'Inter solida nel presente e nel futuro".

In un calendario così serrato inevitabilmente si creano situazioni per cui le varie inseguitrici giocano rispettivamente prima e dopo: "Mi sono trovato in entrambe le situazioni, giocare prima o dopo? Quando sei davanti sei padrone del tuo destino quando insegui devi aumentare i giri. Stando alla classifica Juve e Lazio finora hanno fatto meglio di noi e hanno più margine di errore rispetto a noi. Quindi per noi ogni gara diventa la gara della vita, non possiamo fare errori se vogliamo restare li e rompere le scatoile fino alla fine".



L'assenza di tifosi allo stadio permette al pubblico da casa di ascoltare molto chiaramente la voce dell'allenatore durante la partita, una cosa che prima non avveniva: "Io come allenatore partecipo molto attivamente durante la partita - ha spiegato - c’è abitudine mia e dei miei calciatori ad ascoltare. Quando ci sono i tifosi è difficile a volte fare arrivare dei messaggi, senza tifosi è più facile, ma i tifosi allo stadio mi mancano, perché il calcio dà passione ed entusiasmo. Bisogna fare un po’ di attenzione perché può scappare qualche parolaccia..."