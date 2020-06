Gita in Versilia per il campione della Juventus e sua moglie: i due si sono goduti il mare al largo di Viareggio e poi hanno riposato in un lussuoso hotel di Forte dei Marmi. CR7 pronto per il ritorno in campo allo Stadium: contro il Lecce venerdì sera cercherà un gol in casa che manca dal 2 febbraio

Hanno approfittato di un pomeriggio di riposo per godersi le bellezze della Versilia e del Mar Tirreno. Cristiano Ronaldo e la sua dolce metà Georgina Rodriguez sono andati alla scoperta della Toscana tra una gita in barca e alcune ore di relax. A testimoniare la breve trasferta di CR7 in Toscana nella giornata di mercoledì sono stati alcuni scatti postati su Instagram da Georgina. La coppia si è prima concessa un'uscita in barca al largo di Viareggio e poi ha soggiornato in hotel di lusso a Forte dei Marmi. Ronaldo ha provato un Azimut Grande da 35 metri. Chissà che l'imbarcazione non possa essere il suo prossimo acquisto.

Dopo essere tornato al gol dal dischetto nella vittoria contro il Bologna, CR7 ha scelto il mare per ricaricare muscoli e mente in vista del prossimo impegno di campionato, in calendario venerdì sera a Torino contro il Lecce, nelle gara valida per la 28^ giornata di Serie A (fischio d'inizio alle 21:45, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A). Nel mirino c'è il ritorno al gol allo Stadium, che per la stella portoghese manca dal 2 febbraio, quando segnò una doppietta dal dischetto nel 3-0 contro la Fiorentina.