Dica trentatré. Anzi, 43. Tanti sono i gol di Ronaldo in Serie A, 54 partite dopo il suo arrivo in Italia. Sono bastati due anni - poco più di uno e mezzo per la verità - a battere ogni connazionale passato per la A. Dopo il gol contro il Bologna CR7 è andato a +1 su un grande ex del nostro calcio. Ecco la classifica dei migliori portoghesi di sempre a partire da chi ha segnato almeno 3 reti. Dati Opta.

GOL E HIGHLIGHTS DI BOLOGNA-JUVE