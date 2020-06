Milan-Roma, le probabili formazioni

Pioli spera di recuperare Kjaer in difesa, l'alternativa è Gabbia. Per il resto confermata la squadra di Lecce. Sette cambi previsti per Fonseca: dietro Dzeko ci saranno Under, Pellegrini e Kluivert

Milan e Roma sono ripartite entrambe con una vittoria. I rossoneri hanno battuto il Lecce per 1-4 al Via del Mare, mentre i giallorossi si sono imposti per 2-1 in rimonta contro la Samp all'Olimpico. Pioli e Fonseca cercano ora continuità e punti importanti, per continuare a inseguire rispettivamente gli obiettivi dell'Europa League e del quarto posto. Milan e Roma apriranno il programma di domenica 28 giugno, a San Siro si scende in campo alle ore 17.15

La probabile formazione del Milan

Un unico dubbio per Pioli, quello riguardante il partner di Romagnoli al centro della difesa. L'allenatore rossonero spera di recuperare Kjaer per metterlo in marcatura su Dzeko, qualora il danese non dovesse farcela giocherebbe Gabbia. Duarte rientra in squadra, ma andrà in panchina. Per il resto solo conferme dopo l'1-4 di Lecce, a partire dai terzini che saranno Conti e Theo Hernandez. A centrocampo Castillejo e Bonaventura ai lati di Kessié e Bennacer, mentre Calhanoglu agirà alle spalle di Rebic.

MILAN (4-4-1-1) probabile formazione: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Rebic.